Confindustria, spazi limitati per la politica di bilancio

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Per gli economisti di Confindustria è "restrittiva l'intonazione della politica di bilancio": salvo imprevisti - viene spiegato - a gennaio 2024 sarà riattivato il Patto di Stabilità e Crescita e non è ancora chiaro se verrà adottata la nuova proposta della Commissione europea. Nonostante permanga la possibilità di qualche variazione rispetto alla proposta attuale, i tradizionali parametri del 3% di deficit sul PIL e del 60% di rapporto tra debito pubblico e Pil rimarranno validi. Allo stato attuale e con un debito in crescita, l'Italia potrebbe incontrare difficoltà nel rispettare le regole fiscali europee. "Perciò, alla luce delle prospettive economiche deboli, sebbene in ripresa, e in un contesto di inflazione che resta elevata, seppur in calo, gli spazi di manovra sul 2024 saranno limitati".

Confindustria vede la "spesa pubblica al picco storico": con le previsioni di primavera del centro studi degli industriali "è stimata al 57,9% del Pil nel 2023 e poi in flessione al 54,6% nel 2024. Le misure contro il caro-energia adottate fino a marzo (per complessivi 11,6 miliardi), la revisione contabile dei crediti d'imposta e il forte aumento della spesa per interessi spiegano le maggiori spese per quest'anno. E fanno superare il picco raggiunto nel 2021, quando la spesa aveva toccato il 57,3% del Pil".

Nella parte di analisi dedicata ai conti pubblici si evidenzia un "deficit pubblico al di là delle attese", con un forte scostamento rispetto alle previsioni "guidato principalmente da due fattori: la revisione dei criteri di contabilizzazione dei crediti di imposta per agevolazioni edilizie ceduti, conseguenti alla recente revisione da parte di Eurostat dei criteri di contabilizzazione; l'aumento consistente dei tassi di rendimento dei titoli di Stato e, quindi, della spesa per interessi sul debito pubblico".

E' "sostenuta la crescita delle entrate": nello scenario del centro studi diretto da Alessandro Fontana "le entrate complessive si attestano al 50% del Pil nel 2023 e al 49,7% nel 2024, registrando una dinamica positiva nel biennio di previsione imputabile alla recente riclassificazione contabile dei crediti d'imposta". "Il debito pubblico torna ad aumentare": in rapporto al Pil è stimato al 146,4% nel 2023, in aumento di 1,7 punti rispetto al 2022. Nel 2024 è previsto aumentare di altri 1,5 punti, fino al 147,9%. (ANSA).