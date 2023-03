Camera commercio, in Veneto demografia incide su aziende

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Il processo di invecchiamento della società incide anche nell'imprenditoria individuale nelle province di Treviso e Belluno. Lo segnala il sistema delle Camera di commercio del Veneto.

Da un'analisi della distribuzione per classi di età degli imprenditori titolari di ditte individuali emerge che in 10 anni Treviso perde oltre 7.500 imprenditori con meno di 50 anni, mentre crescono di +3000 gli over cinquantenni. Analoga tendenza Belluno: -1.500 imprenditori con meno di 50 anni a fronte di +500 over cinquantenni Treviso, 25 Marzo 2023 "L'invecchiamento della società, per ovvi motivi, incide anche sul tessuto imprenditoriale - dice Mario Pozza presidente delle Camere di commercio -. Uomini di grande valore che hanno fatto la storia del Nordest, si trovano a capo di aziende con un'esperienza che sa 'serfare' con assoluta disinvoltura tra le grandi onde delle crisi esogene che stiamo subendo, facendo rimanere le nostre provincie eccellenze nell'ambito imprenditoriale". "Nell'analisi dell'età media dell'imprenditoria individuale certamente incide la grande emigrazione dei giovani trevigiani e bellunesi all'estero, tema dibattuto quotidianamente che ci preoccupa molto - rileva Pozza -. Dobbiamo affrontare, come società che si auspica il passaggio generazionale in tutti gli ambiti, per assicurarsi il proprio futuro, di limitare questo esodo massiccio al di fuori dei confini dell'Italia, di giovani che si sono formati nelle università italiane, magari utilizzando borse di studio e su cui la società tutta ha investito". (ANSA).