Urso, 'formazione sarà nella legge quadro sul Made in Italy'

"C'è da sviluppare meglio il sistema della formazione: in questo campo abbiamo in cantiere una sorta di legge quadro sul made in Italy che è stata inserita come collegato alla manovra economica".

Lo ha detto Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy, a margine di 'Future for Fashion' oggi a Firenze.

Il ministro ha detto che il provvedimento sarà presentato "nel mese di aprile, al termine di una fase di consultazione sia parlamentare, la stava facendo la commissione competente alla Camera dei Deputati, sia con le forze sociali e produttive e sindacali dell'intera gamma del made in Italy italiano. In quel campo affronteremo anche la questione della formazione".

Urso ha spiegato che "affronteremo anche le questioni inerenti la formazione, con l'utilizzo anche di coloro che sono andati in pensione o che stanno andando in pensione, perché c'è un problema serio di formazione nei lavori manuali, creativi del made in Italy, che soltanto coloro che hanno svolto nella loro attività lavorativa con pieno successo queste tipologie professionali possono trasmettere alla nuova formazione".

