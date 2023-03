Tamborini, dovremo importare lavoratori tessile-abbigliamento

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Abbiamo un'occasione di reindustrializzare, per quanto riguarda il tessile-abbigliamento, il sud dell'Italia", ma "l'occupazione bisogna averla anche disponibile", e dunque "dobbiamo abituarci anche a pensare che dovremo importare dei lavoratori". Lo ha affermato Sergio Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia, intervenendo a 'Future for Fashion' in corso a Firenze.

"L'immigrazione è un tema che conosciamo benissimo - ha detto -, però forse dobbiamo cominciare a importarla partendo da quei paesi, o anche usando quei paesi come base di produzione, soprattutto quelli del Nord Africa. In Tunisia ci sono più aziende italiane, soprattutto del tessile, che non aziende francesi: è una ex colonia francese, ma in realtà è colonizzata dagli italiani oggi, ed è un bacino importante".

Secondo Tamborini è possibile portare nel Mezzogiorno d'Italia "un'industria leggera, la confezione, che può sostenere l'industria pesante, quindi la filatura, la tessitura, la nobilitazione, che sono le industrie presenti che stanno soprattutto al nord; e sono investimenti leggeri, ma che possono portare una quantità di occupazione particolarmente significativa". (ANSA).