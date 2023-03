Superbonus: Osnato, Abi non si sottragga alle responsabilità

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "La chiarezza sulla responsabilità in solido sarà quella che ci permetterà di far riaprire la questione dei crediti incagliati". Lo afferma il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI), all'iniziativa di Cisl e Filca "Il futuro dell'edilizia: rigenerazione, superbonus, qualità del lavor".

"L'Abi non può arrivare e dire che la soluzione sono gli F24 bancari togliendosi le sue responsabilità", aggiunge Osnato, perché "le banche hanno preso mediazioni da queste cessioni di credito importantissime" e non possono dire "siamo a posto così". Osnato sottolinea anche che "Bpm sta già di nuovo comprando crediti, il problema si sta risolvendo automaticamente". (ANSA).