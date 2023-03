Sequestrati guanti 'Made in Italy' ma prodotti in Romania

(ANSA) - MOGLIANO VENETO, 24 MAR - La Guardia di Finanza ha sequestrato 2.740 paia di guanti antincendio trasportati in un furgone in uscita dal casello di Venezia Est della autostrada A4, a Mogliano Veneto (Treviso), perché ritenuti fabbricati in Romania nonostante sugli stessi fosse apposta un etichetta con la dicitura "Italia".

La merce era entrata attraverso la frontiera di Gorizia e sarebbe stata consegnata in seguito ad un'azienda importatrice di Roma. Dopo la convalida del sequestro e con l'autorizzazione della magistratura, la società committente ha corretto l'indicazione sul materiale con informazioni veritiere sulla reale provenienza. (ANSA).