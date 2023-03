Prete (Unioncamere), 'record export ma meno piccole imprese'

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Noi abbiamo una riduzione delle piccole imprese che esportano, nonostante l'anno scorso come Italia abbiamo fatto il record di vendite all'estero, con 620 miliardi di export.

Se noi riuscissimo a portare 45mila imprese ad esportare avremmo un incremento di 40 miliardi di export ulteriori nella nostra bilancia dei pagamenti".

Così il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine della Conferenza nazionale delle Camere di commercio in corso a Firenze.

"E questo è molto importante perché noi siamo in grado di poterlo fare questo affrancamento - ha aggiunto - . Dobbiamo anche rimuovere una legge che da qualche anno ci impedisce di andare all'estero come Camere italiane. Ma a noi non interessa andare in ordine sparso, bisogna attivare qualcosa di collegiale e di affiancamento". (ANSA).