Prete (Unioncamere), Mattarella guida autorevole e salda

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Il più sentito e caloroso benvenuto a nome di tutto il sistema camerale" al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così Andrea Prete, presidente di Unioncamere, in apertura della conferenza nazionale delle Camere di commercio, che si svolge oggi e domani a Firenze. A Mattarella, ha aggiunto Prete, "va la nostra convinta gratitudine per essere il riferimento imprescindibile per tutti noi e per aver garantito, e continuare a farlo ogni giorno, una guida salda e autorevole al Paese". (ANSA).