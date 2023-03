Prete, 'in 3 anni +0,4% Pil con meno burocrazia per le Pmi'

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Se si riuscisse a ridurre di un terzo il tempo che le Pmi impiegano per gli adempimenti burocratici, l'impatto sul Pil in un triennio sarebbe dello 0,4%, "le Camere di commercio sono esse stesse corpi intermedi nel pluralismo della democrazia che assicurano la partecipazione civile ed economica. Sono istituzioni di collegamento tra Stato e mercato, tra locale e globale nel segno della sussidiarietà richiamata nella nostra Costituzione". Così il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nella sua relazione alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio "Progettare il domani con coraggio", in corso a Firenze.

Sul tema della semplificazione, ha ricordato, Unioncamere ha presentato nelle scorse settimane alcune proposte, raccogliendo i suggerimenti di tutte le Associazioni d'impresa, raccolti in un tavolo che opera permanentemente: per evitare sovrapposizioni in tema di controlli, per valorizzare le certificazioni volontarie, puntare sul Fascicolo elettronico d'impresa, gestito dalle Camere di commercio, per evitare la duplicazione degli adempimenti. (ANSA).