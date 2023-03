Pensioni: Assoprevidenza, 'banche depositarie valutino Esg'

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Affidare alle banche depositarie le verifiche delle caratteristiche 'Esg' (all'insegna della sostenibilità sociale, ambientale e del 'buon governo', ndr) degli investimenti dei fondi pensione", perché "dispongono già di un quadro completo" delle operazioni finanziarie, "dal momento che, per compito istituzionale, ne devono valutare le caratteristiche di conformità alla disciplina di legge e di contratto", dunque, "avvalersi del depositario per una serie di altri servizi, a cominciare dalle valutazioni delle connotazioni 'Esg', si traduce in vantaggi per tutti". A pensarla così il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello che, in una nota, afferma che oggi "il depositario per le Casse di previdenza private professionali è una scelta opzionale, anche se già una decina di esse se ne avvalgono. In prospettiva, però, il regolamento degli investimenti, di probabile imminente emanazione da parte del ministero dell'Economia (previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023, e atteso entro giugno, ndr), lo renderà obbligatorio". (ANSA).