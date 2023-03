Malta: consegnato nuovo pattugliatore made in Italy

(ANSA) - LA VALLETTA, 24 MAR - Le forze armate maltesi (Afm) hanno ufficialmente schierato la nuova 'ammiraglia' della loro flotta militare. Si tratta di un pattugliatore multiruolo lungo 75 metri, con stazza di 2.200 tonnellate, denominato P71 e costruito in Italia dalla compagnia veneta Cantiere Navale Vittoria nel quartier generale di Adria e varata a Chioggia.

La nave, dotata di ponte di volo per elicotteri, è la più grande nella storia della flotta maltese ed ha avuto un costo stimato in 53 milioni di euro, cofinanziato al 75% dalla Ue con il Fondo Sicurezza interna del bilancio pluriennale europeo 2014-2020. Era stata consegnata alla Afm nel novembre scorso e nelle passate settimane ha completato la fase di addestramento dell'equipaggio.

La cerimonia di inaugurazione ufficiale si è svolta mercoledì nella base militare dell'Afm, nella baia settentrionale della Valletta, con la presenza dei ministri dell'Interno Byron Camilleri e dell'Economia Silvio Schembri, dell'Ambasciatore d'Italia a Malta Fabrizio Romano, del Comandante delle Forze Armate maltesi Clinton O'Neill e del Consigliere del Cantiere Navale Vittoria Luigi Duò.

Malta ha cominciato da tempo, utilizzando i fondi europei, un processo di ammodernamento dei suoi mezzi militari per il pattugliamento della zona Sar, dotandosi anche di tre nuovi elicotteri AW139. Il P71, grazie a due motori diesel da 7.300 hp l'uno può raggiungere la velocità di 20 nodi, ma può operare in modalità silenziosa anche con un sistema di tre motori elettrici. Ospiterà un equipaggio da 40 persone alle quali potranno aggiungersi altri 20 soldati in caso di operazioni all'estero ed è dotata di protezione balistica di livello 2 secondo gli standard Nato (di cui Malta, paese neutrale, non fa parte). (ANSA).