L'incontro sulla Cig per l'Ex Ilva aggiornato al 28 marzo

(ANSA) - TARANTO, 24 MAR - E' stato aggiornato alle 16.00 di martedì 28 marzo, in modalità telematica, l'incontro promosso dal ministero del Lavoro per l'esame congiunto del rinnovo della procedura di cassa integrazione straordinaria chiesta da Acciaierie d'Italia.

Ci sono posizioni diverse tra i sindacati e non è stata raggiunta ancora una intesa. Lo scorso anno l'azienda fece ricorso all'ammortizzatore sociale, in scadenza il 27 marzo prossimo, senza accordo sindacale. La Uilm, sindacato maggioritario nello stabilimento siderurgico, ha già fatto intendere che a queste condizioni non firmerà. La proroga della Cigs è stata chiesta da Acciaierie d'Italia per 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto. (ANSA).