Lavoro: Gualtieri, bene i dati Istat su Roma

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Roma si sta rimettendo in moto, i numeri lo testimoniano. I dati Istat 2022 sull'occupazione elaborati dalla Camera di Commercio rappresentano un segnale estremamente positivo per la città e per la sua provincia". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Dopo la situazione drammatica del biennio 2020-21 caratterizzato dalla pandemia e dopo anni di declino della qualità dell'azione amministrativa e di sostanziale blocco degli investimenti pubblici - aggiunge - questo territorio è stato capace di reagire e di creare in un anno 45mila occupati in più. Un dato ancora più significativo in termini percentuali, perché superiore alla crescita media nazionale, a partire dall'occupazione femminile. Ed è altrettanto importante la sensibile discesa del tasso di disoccupazione, compreso quello giovanile. Adesso dobbiamo lavorare per rafforzare e moltiplicare questi risultati: ci sono le condizioni per garantire a Roma un ciclo di investimenti e di crescita senza precedenti e tornare così a superare i livelli pre-Covid anche sfruttando l'opportunità rappresentata dalla messa a terra dei fondi Pnrr e degli interventi previsti per il Giubileo del 2025.

Per raggiungere e rafforzare questo obiettivo saranno fondamentali il dialogo e il coinvolgimento di tutte le forze sociali e produttive: proprio per questo - conclude Gualtieri - nelle prossime settimane finalizzeremo il Patto per il Lavoro e lo Sviluppo di Roma, uno strumento che ci aiuterà a favorire una crescita forte, innovativa, sostenibile e inclusiva, capace di raggiungere la neutralità climatica, di creare occupazione di qualità a partire da quella giovanile e femminile, e di ridurre le distanze e le diseguaglianze". (ANSA).