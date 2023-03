Fornero, 'riforma pensioni Macron è abbastanza ragionevole'

(ANSA) - UDINE, 24 MAR - "Mi dispiace per quello che sta accadendo in Francia, non sono una fan di Macron, ma la sua riforma mi sembra sia abbastanza ragionevole, la situazione economica e demografica di quel Paese è diversa dalla nostra, ma il presidente l'ha presentata come misura preventiva perché il sistema non si trovi tra qualche anno in una situazione di insostenibilità". Lo ha detto Elsa Fornero, economista, ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali dal 2011 al 2103 nel governo Monti, commentando le proteste in Francia.

Ospite di un convegno organizzato dall'Università di Udine, Fornero si è soffermata sulla necessità di "un riequilibrio tra pensioni e welfare in Italia, spostando più risorse dalle pensioni verso la cura di cui gli anziani hanno bisogno, per un riaggiustamento dell'equilibrio tra generazioni che si è sbilanciato". "La mia riforma delle pensioni - ha aggiunto Fornero - aveva come obiettivo questo riequilibrio, e le misure degli anni successivi che hanno rappresentato una retromarcia hanno comportato un aumento delle spese dell'Inps, ma non hanno prodotto gli effetti auspicati dai proponenti in termini economici e di scambio tra generazioni".

Sul Mia, la misura proposta dal governo che sostituirà il reddito di cittadinanza, Fornero ha detto che "va nella direzione giusta, il riaggiustamento del welfare italiano, e dunque l'idea è buona e va perseguita, ma non ci sono ancora dati sufficienti per valutare quanto sia efficace". (ANSA).