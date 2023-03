Dolce, per i dipendenti serve un welfare diverso

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Dare più potere alla busta paga, quindi più potere di acquisto" è "un argomento molto sensibile e discusso nel tempo", e "il dipendente ha bisogno di un welfare diverso, ma concreto", per cui "bisogna far sì che l'impresa non abbia un altro onere aggiuntivo perché ne ha già altri accessori". Lo ha affermato Alfonso Dolce, amministratore delegato del gruppo Dolce&Gabbana, intervenendo all'evento 'Future for Fashion' in corso a Firenze.

"Un dipendente - ha detto - non può stare otto mesi, a volte un anno o più, per avere una visita medica pubblica. Se noi aziende non ci preoccupiamo di attivare polizze assicurative integrative, questo è un tema che penalizza ulteriormente". Per Dolce, inoltre, "non solo sono importanti le ore di lavoro che vengono prestate al servizio dell'azienda, ma anche fare in modo che quelle ore di lavoro, quella fatica, che sono indispensabili per noi che operiamo con la cultura del made in Italy, possano trovare poi anche una sostenibilità familiare in aggiunta, perché se no diventa difficile lavorare quando a casa hai un problema".

Quindi, ha concluso il manager, in tale prospettiva "abbiamo un maggior onere significativo da cui bisogna sgravare la busta paga e dare maggiore retribuzione netta al dipendente", e sarebbe necessario "magari aiutare dove c'è una maggiore occupazione; e dove c'è un investimento concreto in ricerca, sviluppo, mantenimento e sviluppo di posti di lavoro, far sì che magari ci siano supporti con sgravi, non finanziamenti a fondo perduto perché credo che il denaro regalato faccia male e non fa bene". (ANSA).