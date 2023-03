Confindustria, 'non solo ET tante le criticità da risolvere'

(ANSA) - NUORO, 24 MAR - "Tutti d'accordo sulle opportunità straordinarie dell'ET a Lula ma è urgente iniziare a dare risposte concrete alle tante criticità che denunciamo da tempo e che conoscono molto bene i cittadini e le imprese che nel centro Sardegna vivono, investono e lavorano. Confermiamo l'entusiasmo e il sostegno incondizionato al progetto dell'Einstein Telescope ma non è che improvvisamente facciamo finta di non vedere i tanti problemi che da decenni penalizzano il territorio". E' l'accusa che lancia Confidustria Sardegna centrale.

"Conosciamo molto bene in quali condizioni operano le nostre imprese e non possiamo nascondere sotto il tappeto i tanti dossier aperti e irrisolti da decenni anche a causa di una classe politica che da tempo si volta dall'altra parte. Per questo - a prescindere da ET che resta una grande opportunità per il prossimo futuro - chiediamo risposte subito, perché il tempo è già scaduto", incalzano gli industriali. "Stiamo parlando, soltanto per fare alcuni esempi, di mobilità interna e strade, reti digitali veloci, fiscalità di vantaggio, aree industriali e produttive sempre meno attrattive e così poco competitive da ostacolare gli investimenti piuttosto che favorirli. Su questi fronti il territorio è indietro anni luce e le aziende soffrono disagi cronici - osserva Confindustria - L'emblema di questo stato di abbandono è la mancanza di una linea ferroviaria di cui si parla da quarant'anni senza che in tutto questo tempo Stato e Regione abbiamo mai fatto passi concreti per far uscire dall'isolamento la provincia meno infrastrutturata d'Italia. Ancora oggi, e nonostante la grande mobilitazione, non abbiamo avuto risposte su quali impedimenti blocchino la cessione del tracciato ferroviario Macomer-Nuoro da Arst a RFI, precondizione per futuri interventi volti alla realizzazione di una linea moderna, che resta ancora nel nostro libro dei sogni". (ANSA).