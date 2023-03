Zoppas (Ice), per Pmi moda affrontiamo le sfide in sinergia

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Oltre alle grandi imprese della moda, la dimensione media e piccola della maggior parte delle imprese richiede che le sfide vengano affrontate in sinergia: lo stiamo facendo sulla semplificazione delle procedure, e continuando ad agevolare le esportazioni". Lo ha affermato Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, intervenendo all'evento 'Future for Fashion' oggi a Firenze.

"Solo nel 2022 con Ice per il sistema moda abbiamo speso 42 milioni di euro per promuovere i nostri prodotti all'estero con fiere, roadshow, incoming... per tante Pmi queste attività possono fare la differenza. Da parte nostra c'è anche l'attività di contrasto alla contraffazione, abbiamo aperti più di 10 desk nel mondo che aiutano in questo senso. Sono poi al vaglio attività promozionali in grado di promuovere il made in Italy come prodotto di eccellenza, e campione, in termini di transizione energetica ed ecologica". (ANSA).