Uruguay: pensioni, sciopero contro progetto governativo

(ANSA) - MONTEVIDEO, 23 MAR - La centrale unica sindacale dell'Uruguay Pit-Cnt ha indetto per oggi uno sciopero generale e un corteo a Montevideo per manifestare dissenso per il progetto di riforma delle pensioni preparato dal governo del presidente Luis Lacalle Pou che è all'esame del Parlamento.

In conferenza stampa il presidente dell'organizzazione sindacale, Marcelo Abdala, ha precisato che la mobilitazione è iniziata alle 9 (le 13 italiane) e che in mattinata un corteo parte dal piazzale dell'Università della capitale diretto verso la sede dell'organo legislativo.

Qui da un palco, precisa il portale di notizie della Pit-Cnt, "i vertici sindacali spiegheranno le ragioni principali dell'opposizione alla riforma delle pensioni promossa dal governo".

Abdala ha in particolare sottolineato che "questo progetto aumenta l'età pensionabile" ma "ignora gli anni maturati dal lavoratore". Inoltre, ha aggiunto, esso "si materializzerà nella perdita di diritti per una grande parte della classe lavoratrice, privandola di benefici in una maniera che nulla ha a che fare con le tradizioni dell'Uruguay".

La previdenza sociale, ha ancora detto, "è un meccanismo di protezione delle persone, frutto di una conquista storica" e, pur riconoscendo la necessità di una sua riforma, Abdala ha sostenuto che "ad essa si deve arrivare non con un'imposizione, ma con il negoziato e il dialogo sociale". (ANSA).