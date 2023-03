Uilm, 'diciamo no alla Cigs per 3.000 lavoratori Ex Ilva'

(ANSA) - TARANTO, 23 MAR - "Riteniamo inutile il rinvio a domani mattina del tavolo al Ministero del Lavoro sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per tremila lavoratori dell'ex Ilva perchè nelle prossime ore le condizioni non saranno diverse da quelle attuali. Se firmassimo l'accordo di cigs certificheremmo tremila esuberi strutturali, che si aggiungerebbero ai 1.600 di Ilva in As che non rientrerebbero a lavoro, e la fine della validità dell'accordo del 2018, che non prevedeva assolutamente utilizzo di ammortizzatori sociali". Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm-responsabile Siderurgia, e Davide Sperti, segretario Uilm Taranto, dopo l'incontro di oggi al Ministero del Lavoro per l'esame congiunto della procedura di rinnovo della cassa integrazione chiesta da Acciaierie d'Italia per 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto.

"L'azienda - aggiungono - non ha mantenuto gli impegni con la cigs richiesta lo scorso anno, a partire dall'obiettivo della produzione di 5,7 milioni di tonnellate, e non lo farà nemmeno con questa per i prossimi 12 mesi. Se invece l'azienda avesse mantenuto gli impegni sottoscritti con l'accordo del 2018, avesse fatto gli investimenti previsti, a partire dal rifacimento dell'Afo5, e avesse approfittato della ripresa del mercato siderurgico degli ultimi anni, oggi il gruppo si troverebbe a pieno regime con la possibilità di riassorbire anche i 1600 lavoratori in Ilva As e avrebbe salvaguardato i 5mila lavoratori dell'indotto". Per la Uilm "non può esserci nessuna moneta di scambio che giustifichi la nostra firma ad un accordo di cigs, neanche un rateo di tredicesima. Chi lo farà si assumerà una grave responsabilità e ne dovrà rispondere ai lavoratori". (ANSA).