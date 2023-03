Turismo:Confesercenti Toscana,3 incontri per disegnare futuro

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Costruire il turismo del futuro in Toscana attraverso un percorso condiviso di tre tappe tra i vari soggetti operanti nel settore che includa promozione, organizzazione dei prodotti turistici, sviluppo e funzionamento delle infrastrutture, vivibilità del territorio per residenti e turisti. È l'obiettivo del progetto di Confesercenti Toscana 'Valore turismo. Integrazione, promozione e sviluppo in Toscana', di cui si è discusso stamani a Firenze nel corso della prima tappa dal titolo 'Governare il territorio per lo sviluppo turistico'.

La seconda tappa, è stato spiegato, si svolgerà a giugno con l'incontro dal titolo 'Toscana: tanti prodotti turistici per una sola regione', dove saranno analizzate le varie offerte turistiche che la regione può offrire. La terza tappa, che si svolgerà in una delle sedi della Regione, rappresenterà l'evento finale dove saranno resi noti i risultati delle analisi emerse dai due eventi precedenti. "Questa prima iniziativa del progetto Valore Turismo rappresenta il punto di partenza per capire le criticità ed i punti di forza che ha ogni territorio della regione Toscana, caratterizzata da variegati territori, centri storici, città termali, aree montane, costa e borghi", ha dichiarato Maila Bettaccini, responsabile area turismo di Confesercenti Toscana.

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, ha affermato che "il turismo in Toscana è cresciuto in maniera importante e il rimbalzo del 2022 dopo due anni di pandemia ha segnato una ripartenza che non registra ancora i numeri pre Covid, ma che sono assolutamente importanti. Con i numeri cresce anche il bisogno di governare in modo nuovo il fenomeno del turismo". Intanto sul 2023 "abbiamo previsioni importanti in tutta la regione. Il turismo balneare partirà prima, con prenotazioni anche per la Pasqua". Tra i partecipanti anche Fabio Cenni, presidente Assohotel Toscana, Simone Gheri, direttore generale di Anci Toscana e Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici. (ANSA).