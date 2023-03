Terzo settore Fvg a candidati, welfare sia condiviso dal basso

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAR - Povertà e invecchiamento: sono due sfide che il Forum del Terzo settore del Friuli Venezia Giulia pone all'attenzione dei candidati alla presidenza della Regione in un documento inviato loro in occasione dell'appuntamento elettorale del 2 e 3 aprile. L'invito è ad affrontarle con politiche per il welfare "condivise dal basso".

"L'inasprimento delle difficoltà economiche - spiega il Forum - e del disagio sociale è un fenomeno che investe anche il Fvg, dove l'8,5% delle famiglie versa in condizioni di povertà relativa. È un trend che continua a peggiorare", a cui si aggiungono "recrudescenza dell'inflazione, diffusione della precarietà, denatalità e invecchiamento demografico, abbandono scolastico. In questo scenario, il terzo settore rappresenta una risorsa indispensabile per avviare un progetto concertato e condiviso di rinnovamento e rafforzamento del sistema di welfare".

Il terzo settore - ricorda una nota - è costituito in regione da 11.004 istituzioni non profit con 20.260 addetti, 1.237 organizzazioni del volontariato con quasi 170mila tra soci e attivisti, 1.251 Aps, 207 cooperative e 112 imprese sociali.

L'auspicio è di avviare una politica di "amministrazione condivisa, intesa come uno strumento che permetta di creare un'alleanza tra Regione, enti locali e terzo settore" e sostenere un "positivo dialogo tra Amministrazione regionale e il Forum". Tra gli strumenti che dovranno suggellare l'avvio di una nuova stagione di cooperazione, secondo il Forum, anche il varo di un disegno di legge sulla partecipazione popolare, "che ridefinisca in modo trasparente e condiviso il sistema di rappresentanze, con l'istituzione del Consiglio regionale del Terzo Settore". (ANSA).