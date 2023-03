Smog: blocco euro 5 a Firenze,critiche Confartigianato e Cna

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Chi lavora ha bisogno di stabilità e certezze. E quando si decide di cambiare le regole bisogna cercare di non lasciare nessuno indietro. Restiamo convinti che occorra una finestra temporale molto più ampia per adeguarsi". Lo ha detto Renzo Nibbi, coordinatore autotrasporto di Confartigianato Firenze, sulla delibera della Regione Toscana che ha individuato la data del 24 aprile per l'entrata in vigore dello stop alla circolazione dei diesel euro 5 sui viali di circonvallazione di Firenze.

Nibbi ha sottolineato che "i costi di sostituzione sono molto alti, al netto di eventuali e non ancora definiti incentivi; non solo, i veicoli euro 6 diesel, tipologia di mezzo irrinunciabile per molti artigiani, sarebbero esclusi dagli incentivi. È chiaro ed evidente che così facendo è un salto nel buio. In più nella remota ipotesi che un artigiano riuscisse a finanziare la sostituzione del mezzo, i tempi di consegna sono estremamente lunghi, anche un anno per alcune tipologie di mezzi, e così è impossibile lavorare nel medio-breve periodo".

Di "approssimazione imbarazzante e una scarsa attenzione ai problemi di aziende e famiglie" parla Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana. Regione e Comune, si ricorda, hanno annunciato anche la volontà di predisporre un protocollo d'intesa per individuare una serie di azioni che consentano di rinviare lo stop, "ma la politica degli annunci lascia scettica l'associazione visto che, già a dicembre, i due enti avevano parlato di un piano per l'abbassamento degli inquinanti così da rinviare lo stop annunciato per l'1 marzo. "Un piano mai pervenuto - precisa Cioni -. I veicoli interessati sono troppi perché si possa pensare a una loro sostituzione in un mese, per di più in un contesto che ha provato e sta provando imprese e cittadini. Più che incentivi, allo stato attuale, occorrono investimenti in infrastrutture: ha poco senso progettare acquisti all'indomani del blocco della normativa europea sulle auto elettriche, che tipo di auto dovremmo comprare?". La Cna chiama quindi all'appello "tutti i sindaci della Città Metropolitana invitandoli a far sentire con forza la voce dei cittadini ed imprese che rappresentano". (ANSA).