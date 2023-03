Mattarella firma ddl presentazione Camere Autonomia e fisco

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i disegni di legge di autorizzazione per la presentazione alle Camere di seguito indicati: - Delega al Governo per la riforma fiscale - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Lo rende noto il Quirinale. (ANSA).