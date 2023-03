Inps, nel 2022 volano i contratti stabili, +336.455 (2)

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Nel corso del 2022 - scrive l'Inps - "i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall'emergenza sanitaria con le connesse chiusure e restrizioni, evidenziando anzi incrementi rispetto al 2019 sia nper le assunzioni e le cessazioni sia nelle trasformazioni da rapporti a termine a rapporti a tempo indeterminato".

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati extra-agricoli nel corso del 2022 sono state 8.059.000, con un aumento dell'11% rispetto al 2021. La dinamica delle assunzioni nel 2022 è stata più accentuata per le classi di dimensione aziendale oltre i 15 dipendenti: oltre il 17% per la classe da 16 a 99 dipendenti, attorno al 15% per la classe 100 e oltre.

Per le piccolissime imprese (fino a 15 dipendenti) l'incremento è stato limitato al 4%.

Le trasformazioni da tempo determinato nel corso del 2022 sono state 751.000 (+43%) mentre le conferme di rapporti di apprendistato sono state 114.000 (+4%). Le cessazioni nel 2022 sono state 7.617.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+16%) per tutte le tipologie contrattuali.

L'Inps evidenzia un forte aumento del 2022 dei licenziamenti di natura economica (+41% sul 2021) ma segnala che fino al 30 giugno 2021, per gran parte dell'industria, e fino al 31 ottobre 2021, per il terziario e il resto dell'industria, i licenziamenti economici erano bloccati dalle normative introdotte nel 2020 a fronte dell'evento pandemico. "Il più pertinente confronto con il 2019 per i licenziamenti economici - sottolinea l'Istituto - rileva una contrazione di circa 127.000 (-25%).

A dicembre 2022 si registra un saldo annualizzato positivo pari a 441.000 posizioni di lavoro. Per il tempo indeterminato la variazione risulta pari a +336.000 unità mentre per l'insieme delle altre tipologie contrattuali la variazione è pari a +105.000 unità.

Rispetto a dicembre 2019 si registra una variazione netta positiva dei contratti a tempo indeterminato di 705.588 unità con un dato positivo soprattutto per le costruzioni con 192.320 unità. Rispetto a dicembre 2021 i contratti stabili in più nelle costruzioni sono 71.691. (ANSA).