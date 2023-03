Inps, la richiesta di invalidità sarà più semplice

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Si semplifica la richiesta di prestazione di invalidità civile con la trasmissione delle cartelle cliniche su un nuovo portale Inps e la possibile definizione della domanda senza che sia necessaria la visita. Lo fa sapere l'Inps con una nota.

"La presentazione della documentazione sanitaria che occorre produrre per permettere a Inps di accertare gli stati invalidanti e di disabilità - si legge - viene ulteriormente semplificata attraverso la trasmissione digitale della necessaria documentazione. Si potranno allegare le necessarie certificazioni direttamente sul nuovo portale (anche attraverso il medico certificatore o il proprio patronato). Quindi, le commissioni mediche preposte all'accertamento sanitario - al fine di definire il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile - sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamarlo a visita diretta.

Chiaramente tutto ciò a condizione che la documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva".

L'Inps ricorda che il servizio di domanda online è oggi la procedura esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Quella inviata attraverso altri canali, compresa la PEC, - avverte - "non verrà presa in considerazione".

Questa nuova modalità dell'accertamento medico-legale, oltre a semplificare l'intero iter sanitario-amministrativo, si legge - "velocizza la definizione delle istanze e consente di ottenere una significativa riduzione dei tempi di chiamata a visita". (ANSA).