Ex Ilva:Fim, 'cambio di passo su Cig ma non c'è accordo'

(ANSA) - TARANTO, 23 MAR - "Registriamo un cambio di passo anche se ancora non abbiamo trovato la sintesi per un accordo.

L'obiettivo è raggiungere un'intesa che garantisca sui salari qualcosa in più ai lavoratori in cassa integrazione, e sulla gestione della stessa una condivisione con il sindacato delle modalità di rotazione e gestione di tutti i lavoratori". Lo afferma Valerio D'Alò, responsabile nazionale Siderurgia della Fim Cisl commentando l'incontro che si è svolto al Ministero del Lavoro sull'esame congiunto della procedura per il rinnovo della cassa integrazione in Acciaierie d'Italia. "Abbiamo inoltre richiesto - aggiunge - di internalizzare tutte quelle attività che non esistevano più, garantire i ratei di tredicesima. Al momento ci sono ancora distanze tra noi e l'azienda, è inutile negarlo, speriamo di colmarle nell'interesse di tutti i lavoratori e per questo ci siamo riconvocati per domani mattina". Una volta "chiusa la partita sulla 'cassa' - conclude D'Alò - è però necessario riaprire subito il confronto presso il Mimit con il ministro Adolfo Urso, per i 1.600 dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria, società diversa da Acciaierie d'Italia, i quali da anni sono in cassa straordinaria. Quei lavoratori non devono sparire assolutamente dal perimetro delle trattative e il Ministro nella ripresa del confronto, riaprire la trattativa con Acciaierie d'Italia".

