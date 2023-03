Brasile: Cina revoca embargo all'import di carne bovina

(ANSA) - BRASILIA, 23 MAR - La Cina ha revocato l'embargo sulle importazioni di carne dal Brasile introdotto settimane fa dopo il rilevamento di un caso di malattia della mucca pazza, ha annunciato il ministero dell'Agricoltura brasiliano.

L'informazione, segnalano i quotidiani O Globo e Folha de Sao Paulo, è stata comunicata oggi dal ministro dell'Agricoltura, Carlos Favero, che si trova a Pechino accompagnato da una delegazione di imprenditori del settore agroalimentare.

L'annuncio giunge a pochi giorni dal viaggio del presidente Luis Inacio Lula da Silva in Cina dove la prossima settimana sarà ricevuto dal suo omologo Xi Jinping.

Il blocco all'import di carni in Cina è iniziato a febbraio quando in Amazzonia è stata trovata una mucca infetta, ma successivamente un laboratorio canadese ha indicato che si trattava di un tipo di malattia non contagiosa. La Cina è il principale acquirente di carne e cereali brasiliani e il primo partner commerciale del colosso latinoamericano con un interscambio annuo del valore di circa 150 miliardi di dollari.

