Bandi Bi-Rex destinati a 57 pmi per industria 4.0

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Dal 2020 al 2022 Bi-Rex, uno degli otto centri di competenza italiani, ha cofinanziato attraverso tre bandi, per un totale di 5,4 milioni di euro, 35 progetti proposti da 88 aziende. Di queste, 57 sono piccole e medie imprese. Le attività di Bi-Rex, attivo dal 2019 a Bologna, sono state presentate questa mattina durante una conferenza stampa e sono finalizzate ad accompagnare le imprese nel percorso verso l'utilizzo delle nuove tecnologie, con un'attenzione particolare a quella che viene definita l'industria 4.0. Al centro di competenza partecipano 48 aziende - tra cui Ducati, Eni e Leonardo - e 12 università del territorio: l'obiettivo è appunto quello di unire il mondo della ricerca e dell'industria verso la transizione digitale.

"Abbiamo bisogno di avere più tecnologia, più automazione e le dobbiamo governare - ha affermato Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico - Senza governo di questi fattori si rischia di creare una bolla di lavoro povero e di analfabetismo dell'innovazione". Nel 2020, nel centro è stata inaugurata la linea pilota con un investimento di 3 milioni di euro: si tratta di un esempio di fabbrica digitale che lavora con i centri di innovazione delle aziende che partecipano al progetto. Inoltre, in questi anni Bi-Rex si è occupata anche di orientamento, con incontri di formazione destinati a 4mila partecipanti finalizzati ad accrescere le conoscenze e le competenze nell'ambito dell'industria 4.0. "Nell'effervescenza politica di quetsi anni è rimasta salda l'idea che il tessuto industriale non può fare a meno del sapere della ricerca italiana per essere competitivo su scala internazionale - ha detto il presidente del centro di competenza, Domenico Bambi - Uno dei luoghi in cui il desiderio si trasforma in realtà è questo". (ANSA).