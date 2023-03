Antonini a convegno Confesercenti, Regione vicina a imprese

(ANSA) - ANCONA, 23 MAR - "Affrontare le sfide di oggi, ma soprattutto di domani, con una visione eclettica e ad ampio respiro che punti con decisione sulla capacità di sapersi adattare al cambiamento attraverso l'innovazione tecnologica e un oculato passaggio generazionale di saperi" . Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Artigianato, Andrea Maria Antonini in occasione del convegno di Confesercenti "Rinnovare oggi" che si è tenuto oggi a San Benedetto del Tronto per fare il punto sulle strategie presenti e future nel sistema imprenditoriale.

L'evento, coordinato dal presidente regionale di Confesercenti, Sandro Assenti, ha visto la partecipazione del presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, della presidente provinciale AP-FM di Confesercenti Angela Piotti Velenosi e della direttrice Elena Capriotti.

Di fronte ad una folta platea di operatori economici, tecnici e rappresentanti di categoria, l'assessore Antonini ha anche ribadito la profonda vicinanza della Regione Marche al tessuto imprenditoriale marchigiano, come dimostra l'importante serie di tavoli tecnici e incontri organizzati dall'Ente proprio in questi primi mesi dell'anno.

"Riteniamo fondamentale che le tantissime realtà produttive delle Marche - ha proseguito Antonini - da tutti considerate sinonimo di creatività, capacità e alta qualità, abbiano la forza e il coraggio di cogliere questa significativa opportunità, di rinnovarsi cioè attraverso una mirata transizione digitale e un moderno welfare aziendale in tale direzione. A dare un impulso determinante e puntuale sarà la Regione che, attraverso investimenti e fondi strutturali (FESR - FSE - Fondi per l'Agricoltura, ecc) accompagnerà le imprese verso questi traguardi". (ANSA).