Welfare: Regione Puglia approva Piano non autosufficienze

(ANSA) - BARI, 22 MAR - La Regione Puglia ha approvato il suo Piano per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.

"Questo - spiega l'assessora al Welfare Rosa Barone - dimostra come la Puglia non solo stia dando completa attuazione alle linee guida nazionali in materia, ma abbia anche precorso i tempi dando centralità all'integrazione socio-sanitaria, ai progetti di vita indipendente e alla presa in carico multidisciplinare. Il tutto con le risorse del piano, ma anche con fondi europei e risorse proprie". La Regione Puglia, grazie anche a risorse proprie, ha dato vita "ad iniziative innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari". "Abbiamo lavorato - spiega l'assessora - per il consolidamento del sistema di offerta domiciliare; il rafforzamento di attività di integrazione sociale dei minori con disabilità; l'implementazione delle misure di continuità assistenziale, anche attraverso la riprogettazione di forme di assistenza indiretta e personalizzata. Abbiamo rafforzato il personale".

Tra le iniziative previste anche il potenziamento dei progetti di vita indipendente, mediante un investimento annuo pari al doppio di quello precedente. Per sostenere l'attività scolastica dei minori con spettro autistico sono stati potenziati i gli sportelli nelle scuole. (ANSA).