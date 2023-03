Unioncamere:Ercole Olivario, le aziende calabresi premiate

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAR - Sono stati proclamati a Perugia, nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, i vincitori della XXXI edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane. Tra le etichette premiate, per la menzione di merito Impresa Donna alle migliori imprese femminili della Calabria ci sono l'Azienda agricola Costantino Mariangela (Catanzaro), l'Azienda agricola Sorelle Garzo (Reggio) e la Tenute Librandi Pasquale società agricola (Cosenza). All'oleificio Torchia di Catanzaro è stata assegnata la Menzione di Merito "Giorgio Phellas - Turismo dell'olio".

Il concorso Ercole Olivario è organizzato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia Ice e ha il sostegno di Unaprol-Consorzio olivicolo italiano, Italia olivicola e del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara. (ANSA).