Un nuovo programma di welfare per il gruppo Ligabue

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Il Gruppo Ligabue, ultracentenario leader mondiale del catering e dell'approvvigionamento marittimo e industriale, dopo le innovazioni sul versante della formazione, punta al miglioramento del benessere organizzativo e alla fidelizzazione dei dipendenti con un nuovo piano welfare rivolto ai collaboratori in Italia.

Si tratta di un credito annuale per ogni dipendente che quest'anno ammonterà a 500 euro e che potrà crescere nei prossimi anni, da utilizzare attraverso strumenti e convenzioni innovative selezionate dall'azienda, per assicurare ai lavoratori un aumento del proprio potere di spesa in tutti settori: dai trasporti alla cultura, dallo sport e benessere alla sanità, dallo shopping al food, dai viaggi alla formazione.

"Siamo consapevoli che la situazione per i lavoratori e le famiglie italiane non è facile in questo momento di forti aumenti dei prezzi al consumo" spiega Inti Ligabue, presidente del gruppo. "Questo piccolo ma significativo intervento, oltre a quelli già sostenuti per tentare di adeguare le situazioni salariali - sottolinea - è volto a rafforzare la capacità di spesa della nostra risorsa più importante: quella umana. Uno sforzo che ci auguriamo venga apprezzato, dato il contesto estremamente complicato dal quale esce il gruppo Ligabue, e che prevediamo di rafforzare nei prossimi anni". (ANSA).