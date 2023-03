Uilp, nel 2023 risparmio sulle pensioni per 3,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Nel 2023 i tagli alla rivalutazione delle pensioni di importo mensile lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.100 euro al mese) "comportano un risparmio di circa 3,5 miliardi di euro lordi (2,1 miliardi netti)". E' quanto sottolinea il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo, in occasione dell'assemblea nazionale dei pensionati, aggiungendo che contro questi tagli "come Uil pensionati abbiamo deciso di presentare alcuni ricorsi pilota, a nostre spese e con il supporto dei legali della Uil".

La perdita di valore stimata dalla Uilp solo per quest'anno, a causa dell'ulteriore taglio introdotto nell'ultima legge di Bilancio, rispetto all'importo che il pensionato avrebbe ricevuto se fossero rimasti in vigore il meccanismo e le aliquote di rivalutazione del 2022, va dai "circa 25 euro al mese, 325 euro nell'anno per una pensione che nel 2022 aveva un importo mensile lordo pari a 2.500 euro" ad "oltre 115 euro al mese, circa 1.500 euro nell'anno per una pensione che nel 2022 aveva un importo mensile lordo pari a 3.500 euro". (ANSA).