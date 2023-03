Turismo: Unioncamere Puglia fa incontrare studenti e imprese

(ANSA) - BARI, 22 MAR - In vista delle imminenti stagioni turistiche primaverili ed estive, Unioncamere Puglia e le cinque Camere di Commercio pugliesi - in collaborazione con la rete Alberghieri di Puglia - organizzano 'Io lavoro in Puglia-Talent day', che si svolgerà il 3 aprile dalle 10 alle 17 contestualmente a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, e Taranto. Si tratta di un grande evento di orientamento e contemporaneamente di incontro - spiegano gli organizzatori - fra chi offre lavoro, ovvero le aziende della ristorazione, e chi lo cerca o lo cercherà a breve, ossia i giovani che frequentano il quinto anno degli istituti alberghieri in Puglia. È un'iniziativa a costo zero per i partecipanti, sia studenti che imprenditori. La scadenza per le candidature delle imprese è prevista alle ore 23.59 del 24 marzo. E' possibile iscriversi a questo link: 'https://bit.ly/3RZYSfm'.

"La rete Alberghieri di Puglia, composta dalle scuole secondarie alberghiere della regione - spiega il presidente di Unioncamere Puglia, Damiano Gelsomino - ci ha più volte rappresentato il bisogno di un evento di match tra domanda e offerta di lavoro nel mondo della ristorazione. Facendoci carico di questa esigenza di raccordo fra mondo della formazione e aziende della ristorazione, abbiamo sviluppato il talent day, che vuole assicurare posti di lavoro in Puglia a tanti ragazzi che hanno fatto il percorso di studi dell'alberghiero, in modo tale che possano mantenere le loro competenze sul territorio regionale, assecondando altresì bisogni ed esigenze specifiche del mondo imprenditoriale".

Oltre alla parte convegnistica che si svolgerà nella mattinata del 3 aprile, rivolta agli stakeholder istituzionali, ci saranno nel pomeriggio delle stanze di orientamento per gli studenti e poi dei veri e propri appuntamenti individuali 'al tavolino' fra chi cerca e chi offre lavoro in questo comparto.

