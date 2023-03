Professioni: Matteoni (FdI), equo compenso rende giustizia

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAR - "La legge sull'equo compenso è la risposta che la società lavoratrice italiana aspettava da anni, una misura che rende giustizia al lavoro e che protegge i liberi professionisti da rapporti di forza leonini, in soggezione rispetto a controparti economicamente più forti". Lo afferma Nicole Matteoni, deputata triestina di Fratelli d'Italia.

"Un testo che contrasta forme di monopsonio e di oligopsonio - aggiunge - che costringono milioni di artigiani, liberi professionisti e piccole e medie imprese a trattative al ribasso, che erodono i salari e deprimono i consumi. Una manovra che ha a cuore il benessere dei territori, dove il tessuto produttivo è composto da piccole realtà meritevoli di tutela" Secondo Matteoni, "i liberi professionisti sono uno dei pilastri cardine per la crescita del settore economico e sociale, nonché un inesauribile motore di ingegno e idee capaci di contribuire allo sviluppo di tutta la nostra economia". La norma "dona nuovamente un peso e una voce a un comparto economico troppo spesso trascurato in passato: una leva di sviluppo nazionale e, specialmente, locale dei territori che finalmente potrà rialzare la testa". (ANSA).