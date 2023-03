Pensioni: Sbarra, 'non ci arrivano notizie dal governo'

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Con la ministra Calderone abbiamo fatto solo una prima riunione per avviare il tavolo e poi un secondo confronto di natura tecnica. Però non c'è stato indicato alcun percorso. il governo conosce bene la nostra piattaforma unitaria, conosce bene le nostre priorità, e la ragione della nostra insoddisfazione". Lo afferma Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine di un convegno al Cnel, in merito al tavolo sulle pensioni.

"Abbiamo fatto due riunioni, abbiamo rappresentato i contenuti della nostra piattaforma, abbiamo richiamato l'urgenza di ripristinare i requisiti di opzione donna, però non ci arriva nessuna notizia - aggiunge Sbarra - così come sul tavolo salute-sicurezza sul lavoro".

"Continuano a morire tre persone mediamente ogni giorno nei luoghi di lavoro, c'è urgenza di adottare iniziative e provvedimenti finalizzati a fermare questa strage silenziosa.

Ecco perché - dice il segretario generale della Cisl - pensiamo sia necessario riprendere urgentemente il confronto con il governo, per definire un percorso e un confronto strutturale che ci aiuti a conquistare risultati per le persone che rappresentiamo".

"C'è il tema del fisco, delle funzioni, dobbiamo ragionare sul rinnovo dei contratti pubblici e privati, abbiamo il tema della sanità, della non autosufficienza, c'è da mettere in campo una strategia di contrasto all'inflazione che continua a erodere il poteri d'acquisto. Da mesi chiediamo un'impostazione nuova di politica dei redditi che ci aiuti ad arginare la tanta speculazione, bisogna mettere sotto controllo prezzi e tariffe, c'è il rinnovo dei contratti, adottare misure anche di natura fiscale, detassare i frutti della contrattazione nella prospettiva di migliorare e aumentare i salari, le retribuzioni delle persone. Queste sono le nostre priorità", conclude Sbarra.

(ANSA).