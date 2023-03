Pensioni: Bombardieri, perse le tracce del confronto col governo

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Il confronto con il governo sulle pensioni è ad un punto morto. Abbiamo fatto un incontro a metà febbraio nel corso del quale avevamo posto due grandi temi: i giovani e le donne, per recuperare Opzione donna nella versione originaria. Ne abbiamo perso le tracce, forse andiamo a 'Chi l'ha visto' per vedere se riusciamo a discutere ancora di pensioni". Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, arrivando all'assemblea dei pensionati Uilp. Tra i temi al centro delle richieste del sindacato anche quello di prevedere una maggiore flessibilità, anticipando l'uscita a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi per tutti. (ANSA).