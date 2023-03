Pensioni: Barbagallo, stufi di essere il salvadanaio del Paese

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Le pensionate e i pensionati di questo Paese vogliono essere protagonisti insieme ai lavoratori e alle lavoratrici nelle mobilitazioni e nelle proposte. Siamo il 23,5% della popolazione e vogliamo far sentire la nostra voce. Siamo stufi di essere trattati come un salvadanaio da rompere non appena ce n'è bisogno". Così il segretario generale della Uil pensionati, Carmelo Barbagallo, in occasione dell'assemblea nazionale rimarca anche che "negli anni il meccanismo di rivalutazione delle pensioni all'inflazione ha mostrato molte pecche e i pensionati hanno perso una parte significativa del loro potere d'acquisto".

"Oggi siamo qui perché abbiamo deciso di passare dalle intenzioni alle azioni. Per questo abbiamo aderito con convinzione alla mobilitazione ideata dalla Uil 'Diamo voce al Paese reale', mobilitazione che da due mesi si sta articolando in tutto il territorio nazionale", spiega Barbagallo chiedendo "risposte concrete non solo sul potere d'acquisto, ma anche sulla sanità, martoriata da anni di tagli lineari. E vogliamo risposte sulla non autosufficienza, perché il ddl anziani, che è un buon passo avanti, deve essere adeguatamente finanziato e attuato in tutto il territorio nazionale". (ANSA).