Ok del Senato al ddl sull'equo compenso, torna alla Camera

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Aula del Senato ha approvato, all'unanimità e per alzata di mano, il disegno di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali. Il provvedimento - votato precedentemente articolo per articolo e senza l'esame di emendamenti - tornerà alla Camera per una terza lettura, visto che a palazzo Madama è stata apportata una lieve modifica (a causa delle citazione, nell'iniziativa legislativa di FdI e Lega, di un articolo del codice civile abrogato dalla riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio scorso, ndr), rispetto al testo esaminato inizialmente a Montecitorio. (ANSA).