Macron, riforma pensioni non è un lusso, è una necessità

(ANSA) - PARIGI, 22 MAR - "Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma (delle pensioni,ndr)? La risposta è 'no'. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è 'si'...'": Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su France 2 e TF1, tornando a dire che la riforma previdenziale "non è un lusso", ma è più che mai "necessaria" per riportare il sistema previdenziale in equilibrio. (ANSA).