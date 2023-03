Lituania: record per import-export con l'Italia nel 2022

(ANSA) - VILNIUS, 22 MAR - Nel 2022, l'interscambio commerciale italo-lituano ha raggiunto la cifra record di quasi 2,4 miliardi di euro (1.428 milioni di euro di esportazioni dall'Italia e 941 milioni di importazioni dalla Lituania). Ne dà notizia in un comunicato stampa l'Ambasciata d'Italia a Vilnius citando i dati recentemente pubblicati dall'Istat.

I settori trainanti delle esportazioni italiane in Lituania rimangono quelli meccanico (334 milioni) e alimentare (218 milioni), seguiti a distanza dai settori tessile e chimico (rispettivamente, 176 e 175 milioni).

Nel complesso, l'interscambio realizzato nel corso dell'anno passato rappresenta il 21% in più rispetto al valore registrato nel 2021, quando il valore complessivo era stato di 1.956 milioni di euro (1.210 milioni di esportazioni dall'Italia e 747 milioni di importazioni dalla Lituania). (ANSA).