Istat: nomina Blangiardo resta in bilico,slitta voto commissioni

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Non è in vista il voto delle Commissioni di Camera e Senato sulla normina di Blangiardo alla presidenza dell'Istat, dopo l'audizione del candidato stamattina presto davanti alle due Commissioni Affari costituzionali. La nomina deve avere i due terzi dei voti, ma data la contrarietà delle opposizioni, i numeri mancano.

L'ufficio di presidenza della Commissiione della Camera, riunitosi per definire i propri lavori, non ha calendarizzato alcuna seduta su questo punto, ed anche n Senato non si è fatto cenno all'argomento. "La matematica è spietata - ha commentato Roberto Giachetti (Azione-Iv), alla maggioranza mancano tre voti, ed è meglio che cerchino un altro candidato se vogliono che lo votiamo".

In mattinata è circolata anche la voce di una rinuncia di Blangiardo, poi rientrata. Si è dunque tornati a lavorare all'ipotesi di di convincere l'opposizione "trovando un accordo generale" - come viene riferito da fonti di maggioranza - che comprenda le presidenze delle Commisisoni Bicamerali e i componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria, su cui si sarebbe dovuto votare domani in Parlamento, ma su cui è stato deciso un rinvio ad aprile in assensa di un'intesa. (ANSA).