Istat: deleghe a Chelli in attesa nomina del presidente

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - In attesa del perfezionamento della nuova nomina del Presidente dell'Istat, a partire da oggi garantirà l'operatività degli atti di ordinaria amministrazione nonché la legale rappresentanza dell'Istituto il professor Francesco Maria Chelli, attualmente componente più anziano del Consiglio Istat. Lo fa sapere l'istituto con una nota.

Ieri è scaduto il termine della "prorogatio" del presidente Gian Carlo Blangiardo, che in mattinata è stato audito dalle Commissioni Affari Costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nell'ambito della procedura di conferma per un nuovo mandato avviata dal governo.

La scelta del professor Chelli come legale rappresentate dell'Istat e responsabile per gli atti di ordinaria amministrazione è stata adottata dal Consiglio dell'Istat il 16 marzo scorso. (ANSA).