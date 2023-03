Giovani avvocati, favorire aggregazioni professionali

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) Francesco Paolo Perchinunno ha incontrato il viceministro all'Economia Maurizio Leo, insieme alla deputata Marta Schifone, responsabile Professioni di FdI, sottoponendo all'esponente del dicastero di via XX settembre, recita una nota, "la necessità che nella delega fiscale venga inserita anche una norma di principio che favorisca le aggregazioni, anche per coloro che esercitano la professione attraverso il regime forfettario". Questione su cui l'organismo dei legali under45, si legge ancora, "con il suo ufficio studi in materia legislativa, ha ricevuto grande attenzione dal governo sulle sorti dei liberi professionisti e, per questo - chiosa Perchinunno - ci troverà sempre leali, in un clima di collaborazione". (ANSA).