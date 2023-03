Garanzie InvestEu per 60 milioni a sostenibilità pmi Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) sta fornendo tramite il programma InvestEu garanzie per 60 milioni di euro a un fondo di private debt gestito da Tenax, il Tenax Sustainable Credit Fund.

Contribuiranno a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese italiane attive nei settori della sostenibilità, dell'innovazione e della digitalizzazione.

Il fondo di debito Tenax Sustainable è il quarto di Tenax Capital ed è stato recentemente lanciato in partnership con Intesa Sanpaolo per investire nel mercato delle imprese italiane, con una dimensione obiettivo di 300 milioni di euro.

La garanzia InvestEu consentirà al fondo di credito sostenibile Tenax di sostenere ulteriormente le imprese orientate all'innovazione e alla digitalizzazione.

"InvestEu è uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese in tutta Europa - dichiara in una nota il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni -. Questo accordo contribuirà a promuovere una crescita economica sostenibile e ad accelerare il progresso dell'Italia verso un'economia più verde, più sostenibile e digitale. Sono lieto che, con questo accordo, forniremo a numerose imprese italiane il supporto di cui hanno bisogno per crescere e creare posti di lavoro". (ANSA).