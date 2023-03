Francia: Glucksmann, Macron ritiri la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 22 MAR - "Quando il 70% dei cittadini e tutti i sindacati rifiutano la tua riforma da mesi, quando non riesci più a trovare una maggioranza all'Assemblea Nazionale, quando dubita anche il tuo campo, la cosa migliore è non affossare il Paese nel caos per ostinazione, o no? La soluzione è semplice: ritiro": lo scrive l'europarlamentare di Place Publique, Raphael Glucksmann, commentando in un tweet l'attuale situazione politica della Francia. (ANSA).