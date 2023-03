Fisco: Aiga, favorire aggregazioni anche per regime forfettario

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il presidente dell'Aiga Francesco Paolo Perchinunno ha incontrato il vice ministro all'Economia Maurizio Leo, al quale ha rappresentato "la necessità che nella delega fiscale venga inserita anche una norma di principio che favorisca le aggregazioni anche per coloro che esercitano la professione attraverso il regime forfettario". All'incontro ha partecipato anche Marta Schifone, responsabile Professioni di Fratelli d'Italia.

L'Aiga "ha ricevuto grande attenzione dal governo sulle sorti dei liberi professionisti e per questo - conclude il presidente del giovani avvocati- ci troverà sempre leali in un clima di collaborazione". (ANSA).