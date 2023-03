Fisco: Ag. Entrate, idea finale riforma è la semplificazione

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - È un testo, quella della legge delega per la riforma fiscale del governo, che ha "l'ambizione di rivedere, per quanto è possibile, l'intero sistema tributario", e "l'idea finale è quella di procedere ad una semplificazione" dell'assetto stesso.

Ad esprimersi così il capo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, nel corso del XI Forum "Delega fiscale: cosa cambia per professionisti e imprese", promosso da Wolters Kluwer, secondo cui "quando il sistema tributario che siamo chiamati ad osservare è facilmente leggibile da parte di soggetti chiamati alla sua applicazione" ciò rappresenta "già un passo in avanti per la riduzione dell'evasione, per poi giungere a ciò che tutti noi auspichiamo", ossia "ad una diffusa 'tax compliance', una adesione spontanea agli strumenti e ai principi che regolano l'ordinamento tributario". (ANSA).