Equo compenso: Stefani, ddl riconosce dignità alle professioni

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "L'equo compenso è una grande conquista. Sancisce un principio fondamentale per garantire la dignità dell'attività dei professionisti, a volte contraenti deboli nei confronti di imprese dalla grande forza contrattuale come banche, assicurazioni o pubbliche amministrazioni. Con il voto di oggi siamo quasi alla fine di un percorso, che si chiuderà alla Camera per un aggiustamento formale. Una riforma attesa da anni, con la quale riconosciamo il lavoro di tanti professionisti, che svolgono un ruolo importante nella società".

Così in una nota la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega nella commissione Giustizia e relatrice del provvedimento.

(ANSA).