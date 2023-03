Ddl anziani: Calderone, riforma per un nuovo welfare

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'approvazione definitiva del disegno di legge delega sulle politiche per gli anziani si colloca "nei tempi previsti dal Pnrr" e "ci investe ora della responsabilità di disegnare nel dettaglio una riforma delle politiche per gli anziani che, nei fatti, inciderà su come la nostra società, in costante invecchiamento, guarda a quella fase della vita e ne gestisce le esigenze". Lo afferma la ministra del Lavoro Marina Calderone, che si impegna a portare a termine questo obiettivo, "così da raggiungere l'integrazione effettiva degli aspetti sociali, sanitari e assistenziali per oltre 14 milioni di over65 in Italia".

I decreti attuativi vanno adottati entro il 31 gennaio 2024, "per disegnare un nuovo welfare" a favore delle persone anziane, sottolinea il ministero spiegando di essere "già al lavoro per la predisposizione" dei provvedimenti di attuazione della delega, a partire dall'assistenza sociale e dallo sviluppo degli ambiti territoriali sociali (Ats), "ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione" dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), e dall'introduzione di una prestazione universale, che associa a un trasferimento monetario anche i servizi alla persona.

La viceministra Maria Teresa Bellucci, evidenzia che "in soli 150 giorni abbiamo raggiunto un obiettivo storico con cui si affronta, mediante il riconoscimento del diritto degli anziani alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio, la grave carenza di assistenza territoriale, sia sanitaria che sociale, che si ripercuote sulle strutture ospedaliere e sulle famiglie. Nasce oggi - rimarca - un nuovo welfare dove lo Stato si fa Stato che ha cura, scongiurando l'isolamento e la solitudine mediante la valorizzazione delle persone anziane, anche non autosufficienti". (ANSA).